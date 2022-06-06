Вотум недоверия Борису Джонсону провалился

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Члены Палаты общин от Консервативной партии Великобритании проголосовали за продолжение работы Бориса Джонсона в должности лидера партии и, как следствие, премьер-министра страны.

В поддержку Джонсона проголосовали 211 человек, против него — 148. Решение в голосовании принималось простым большинством.

Британские журналисты отмечают, что результат Джонсона оказался хуже, чем при в отношении его предшественницы Терезы Мэй, которая, выиграв противостояние с оппонентами, все равно ушла в отставку через несколько месяцев.

Поводом для отставки Джонсона его критики считают праздничные мероприятия, которые устраивали члены правительства (и он в том числе) в разгар жестких локдаунов и ограничений. Сам он отказывается уходить в отставку, говоря, что стоящие перед правительством вызовы слишком серьезны.

Власти Украины называют Великобританию под руководством Бориса Джонсона одним из лидеров по финансовой и военной помощи. Джонсон одним из первых среди западных лидеров приехал в Киев после отступления российских войск с севера Украины.

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