Обвинение попросило приговорить основателя «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова к шести годам колонии

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Гособвинитель попросил назначить основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову наказание в виде шести лет колонии. Также обвинение считает, что Воронцова нужно лишить звания майора полиции и запретить ему в течение 10 лет заниматься администрированием сайтов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Изначально Воронцову в рамках уголовного дела инкриминировали 14 эпизодов, но в окончательное обвинение попали только пять из них: три эпизода по незаконному изготовлению и обороту порнографических материалов, а также по одному эпизоду вымогательства в крупном размере и оскорбления представителя власти, сообщает «Коммерсант».

Сам Воронцов не признал вины ни по одному из пунктов и связывает уголовное преследование со своей деятельностью в отстаивании прав рядовых полицейских.

Владимир Воронцов является основателем проекта «Омбудсмен полиции», который заявлял своей целью защиту прав сотрудников правоохранительных органов и раскрытие системных проблем МВД. На страницу сообщества во «ВКонтакте» подписано более 400 тысяч человек.

Воронцова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника МВД Москвы 300 тысяч рублей. С тех пор он находится в СИЗО.

В августе 2020 года Воронцов обратился в Росгвардию с просьбой дать ему характеристику. Тогда департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии поблагодарил Воронцова за возможность сотрудничать с проектом, который «позволил доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства». Позже официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что основателю паблика была выражена не благодарность, а «признательность за конструктивное взаимодействие».

В октябре 2021 года от своих показаний отказался один из ключевых свидетелей по делу о вымогательстве, фигурантом которого является Воронцов. Бывшая сотрудница полиции Ирина Андина заявила, что Воронцов не вымогал у нее деньги, а обличительные показания она дала в надежде на восстановление на службе в полиции.