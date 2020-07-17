Адвокат рассказал о семи уголовных делах основателя паблика «Омбудсмен полиции»
В отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова расследуются семь уголовных дел, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Речь идет в том числе о вымогательстве, клевете, порнографии, оскорблении представителя власти.
По словам Бадамшина, дела объединены в одно производство.
Большинство дел мертворожденные. Обвинение предъявлено только по первому делу.
Воронцова задержали 7 мая 2020 года по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника МВД Москвы.
Речь в деле идет о 300 тысячах рублей, которые Воронцов якобы требовал за отказ от распространения личных фотографий, которые в итоге были опубликованы. Воронцов вину отрицает, уголовное преследование он связывает со своей деятельностью в отстаивании трудовых прав рядовых полицейских.
Дорогомиловский суд арестовал Воронцова до 6 августа.