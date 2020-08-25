Росгвардия выразила признательность основателю паблика «Омбудсмен полиции», находящемуся в СИЗО

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил благодарность основателю паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, который обратился в ведомство с просьбой дать ему характеристику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, поступившего из департамента Росгвардии.

«Там заявили, что выражают Воронцову признательность за сотрудничество с проектом „Омбудсмен полиции“, которое позволило доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Обновлено. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин в комментарии РБК и «Подъему» заявил, что основателю паблика «Омбудсмен полиции» была выражена не благодарность, а «признательность за конструктивное взаимодействие». Речь идет о взаимодействии «в более ранний период», до задержания Воронцова, пояснил представитель ведомства.

Владимир Воронцов с начала мая находится в московском СИЗО № 4. Его задержали по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД Москвы.

В настоящее время в отношении Воронцова расследуется 14 уголовных дел по статьям о клевете, вымогательстве, оскорблении представителей власти и изготовлении порнографических материалов. Ни по одному из них Воронцов не признает вины и связывает уголовное преследование со своей деятельностью в отстаивании трудовых прав рядовых полицейских.