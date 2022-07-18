Bellingcat и The Insider: Игорь Стрелков и бывший глава ЛНР Игорь Плотницкий пользовались российскими «паспортами прикрытия»

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Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), который в 2014 году был министром обороны самопровозглашенной ДНР, пользовался «паспортом прикрытия», выданным российскими спецслужбами. Об этом говорится в расследовании и .

Стрелков в 2014 году утверждал, что до 31 марта 2013 года служил в ФСБ в звании полковника, а затем был «отчислен из части». Но по меньшей мере с ноября 2014 года по февраль 2016 года он пользовался внутренним российским паспортом на имя Сергей Рунов. Расследователи выяснили это, изучив авиаперелеты Стрелкова и его жены.

Когда Стрелкову выдали паспорт на имя Сергея Рунова, неизвестно. Серия этого паспорта совпадает с сериями паспортов, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ФСБ — в том числе связанные с отравителями Алексея Навального.

Также «паспортом прикрытия» пользовался Игорь Плотницкий, возглавлявший самопровозглашенную ЛНР в 2014-2017 годах. Паспорт был оформлен на имя Игоря Плотникова. Как и Гиркин, Плотницкий использовал его при авиаперелете с женой. Этот паспорт относился к тому же «диапазону», что и паспорта, которыми пользовались предполагаемые сотрудники ГРУ.

На прошлой неделе Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» работу Bellingcat и The Insider. Их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, заявили в Генпрокуратуре.

Уничтожение неподконтрольных государству СМИ в России

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»

Уничтожение неподконтрольных государству СМИ в России

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»