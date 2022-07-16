Украина обвинила крупнейшие западные банки в пособничестве военным преступлениям из-за связей с Россией

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Правительство Украины потребовало от руководства крупнейших американских и европейских банков прекратить сотрудничество с Россией в сфере торговли нефтью.

Письмо об этом, как сообщает The Financial Times, советник президента Украины Олег Устенко направил в американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole.

В своих посланиях советник заявил, что предоставляя кредиты компаниям, которые занимаются поставками российской нефти, банки «продлевают войну». Усенко пригрозил финансовым организациям, что они не будут допущены к участию в послевоенном восстановлении Украины.

В интервью The Financial Times Устенко рассказал, что украинские спецслужбы собирают информацию о подобном сотрудничестве с Россией, а после окончания войны Минюст Украины собирается обращаться по этому поводу в .

«С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим», — сказал Устенко газете, отметив, что Россия использует доходы от нефти и газа для ведения войны.

В JPMorgan, комментируя письмо Устенко, заявили The Financial Times, что активно участвуют в применении антироссийских санкций. В Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в РФ, а в HSBC не стали комментировать ситуацию.

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Подразделения HSBC и Credit Agricole по управлению активами владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», говорится в статье The Financial Times. Citigroup предоставляет кредиты российскому нефтегазовой компании «Лукойл» и Vitol, торгующей нефтью из РФ. JPMorgan также кредитует Vitol, а инвестиционный фонд банка владеет акциями «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка.

После российского вторжения в Украину многие иностранные компании заявили, что приостановят или прекратят работу в России. В их числе оказались многие крупные западные банки и финансовые группы — Deutsche Bank, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, а также Société Générale. Последняя, среди прочего, продала принадлежащий ей Росбанк компании Владимира Потанина «Интеррос».

15 июля в Минфине РФ сообщили, что власти России решили не выдавать иностранным банкам разрешения на продажу активов и дочерних банков в РФ. Такое решение было принято на фоне ситуации с «дочками» российских банков за рубежом.

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