В работе Twitter произошел глобальный сбой

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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter. Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Европы, Японии и других стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В основном пользователи жалуются на сбои в работе приложения, но также наблюдаются проблемы с работой сайта и при подключении к серверу.

В России доступ к Twitter ограничен с начала марта.

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