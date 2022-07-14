В работе Twitter произошел глобальный сбой
Источник: Meduza
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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter. Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Европы, Японии и других стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В основном пользователи жалуются на сбои в работе приложения, но также наблюдаются проблемы с работой сайта и при подключении к серверу.
В России доступ к Twitter ограничен с начала марта.