Участницу Pussy Riot Анну Кузьминых объявили в розыск

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Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск третью участницу панк-группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Ее карточка 14 июля появилась в базе разыскиваемых лиц МВД, сообщает «Интерфакс».

Кузьминых разыскивается в рамках уголовного дела, но по какой статье — не уточняется.

В апреле МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину, а в мае ведомство начало розыск московского муниципального депутата и участницы группы Люси Штейн. Обе активистки покинули Россию.

В марте Анна Кузьминых участвовала в акции по сожжению чучела Владимира Путина в Тбилиси, после чего на нее завели уголовное дело о надругательстве над государственным флагом РФ. В мае полицейские провели обыск в квартире родственников активистки.

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