МИД России призвал Украину признать «сложившиеся территориальные реалии»

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Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина признала статус Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Руденко сказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. «Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать», — сказал замминистра.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина дала внятный ответ на предложения российской стороны, и будет все соизмерять с ситуацией «на земле», которая постоянно меняется.

В последний раз делегации России и Украины проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. По итогам встречи обе стороны заявляли, что достигли определенного прогресса в переговорах. После этого участники переговоров общались по видеосвязи. В мае представители делегаций сообщили, что переговоры приостановлены. Обе стороны обвинили друг друга в срыве процесса.

В июне глава делегации Украины Давид Арахамия сообщил, что мирные переговоры могут возобновиться в конце августа, а до этого «мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах». В Кремле назвали слова Арахамии «красноречивой демонстрацией переговоров по-украински».

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