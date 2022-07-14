Bloomberg: в ЕС обсуждают отмену санкций в отношении нескольких россиян из-за «слабых оснований»

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Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых граждан РФ, которые попали под ограничения после российского вторжения в Украину. Об этом рассказали источники Bloomberg.

Около 30 россиян, попавших в западные санкционные списки, потребовали снять с них ограничения через суд. В частности, так поступили российские миллиардеры Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Петр Авен и Михаил Фридман. Еще 10 россиян обратились с просьбой о снятии санкций напрямую к властям ЕС, пишет агентство.

Как стало известно Bloomberg, 13 июля юридическая служба Европейского совета уведомила послов ЕС, что некоторые из этих обращений были обоснованными. Изучив информацию, предоставленную заявителями, юристы ЕС сочли, что в некоторых случаях основания для введения ограничений были «слабыми, устаревшими или ошибочными».

При этом источники агентства не назвали россиян, в отношении которых решение о санкциях может быть пересмотрено.

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После российского вторжения в Украину ЕС включил в санкционные списки более 1000 россиян. Ограничения были введены в отношении госчиновников, военных, сотрудников государственных СМИ, бизнесменов и членов их семей. Активы попавших под санкции на территории ЕС замораживаются, въезд в страны Евросоюза участникам санкционных списков запрещен.

В июне юристы, представляющих интересы пытающихся обжаловать санкции россиян, заявляли Bloomberg, что оценивают шансы выиграть иски как незначительные.