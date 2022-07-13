В Венгрии объявили чрезвычайное положение в области энергетики. Правительство запретило экспорт энергоносителей и дров

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Правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики. Об этом, пишет местная газета Nepszava, заявил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Такое решение, по словам политика, было принято из-за резкого роста цен на энергоносители в Европе на фоне затянувшейся войны в Украине и санкций Брюсселя против России.

Как отметил Гуйяш, сегодня в значительной части Европы разразился энергетический кризис. «В последние дни также стало ясно, что из-за сложившейся ситуации газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон», — добавил он.

В рамках режима ЧС в энергетике правительство Венгрии приняло план действий из семи пунктов, который вступит в силу в августе. Среди прочего власти страны решили:

увеличить добычу газа и угля,

запретить экспорт энергоносителей и дров,

отменить ограничение цен на коммунальные услуги для домохозяйств, использующих энергию выше среднего уровня потребления.

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После вторжения России в Украину и последовавших за ним санкций поставки газа в Европу резко сократились, а цены на этот энергоноситель резко выросли. Из-за этого, пишет Reuters, европейские страны вынуждены пополнять газохранилища и искать другие каналы поставок.

Ранее из-за ситуации с газом Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция ввели первый уровень режима ЧС. Он подразумевает рекомендации по сокращению потребления газа и постоянный мониторинг ситуации на газовом рынке со стороны властей. В середине июня Германия перешла на второй уровень чрезвычайной ситуации.

В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине. Среди первоочередных мер было заявлено о создании фонда защиты цен на ЖКХ и военного фонда, куда местные компании обязаны перечислять большую часть своей сверхприбыли.

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