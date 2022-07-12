Юрия Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей по делу о гей-пропаганде

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Мировой судья судебного участка № 271 в районе Лефортово в Москве оштрафовал журналиста на 120 тысяч рублей по административному делу, возбужденному по о гей-пропаганде. Об этом сообщил телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

В чем именно обвиняли Дудя, до конца неизвестно. В карточке дела на портале мировых судей Москвы решение суда не опубликовано. Глава Екатерина Мизулина утверждает, что протокол в отношении Дудя составили из-за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича, которое вышло на ютьюб-канале «вДудь» в апреле 2021 года.

Статья «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» существует в российском Кодексе об административных правонарушениях с 2013 года. Она предусматривает в качестве наказания высокие штрафы и административные аресты до 15 суток.

В июле 2022 года комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить «пропаганду нетрадиционных отношений» в России безотносительно возраста.

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