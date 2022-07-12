«Коммерсант»: Lush закроет все свои магазины в России

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Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в России магазины, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на слова неназванных консультантов рынка торговой недвижимости.

Один из источников утверждает, что работу лишь временно продолжит интернет-магазин компании, чтобы распродать складские запасы. В штаб-квартире Lush в Великобритании не ответили на запрос издания.

Источник «Коммерсанта», близкий к российской Lush, подтвердил, что компания находится в процессе ликвидации: «Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну». Британский офис еще в марте остановил поставки своей продукции в Россию из-за войны в Украине. По словам источника, компания не смогла организовать поставки в Россию в том числе и по параллельному импорту.

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В апреле основной владелец сети магазинов Lush в России Дмитрий Азаров заявил, что 17 из 48 магазинов сети закроют, а 200 из 500 сотрудников уволят. «Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — говорил Азаров журналу Forbes. По состоянию на 11 июля в России оставались открытыми 27 магазинов Lush.

Российская сеть Lush работает с 2001 года. По данным СПАРК, Азарову принадлежит 65% российской компании, британской Lush — оставшиеся 35%. В британской Lush говорили, что списали свою долю в российском бизнесе. Но, по данным СПАРК, сейчас состав владельцев российского бизнеса тот же, что и в начале года.

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