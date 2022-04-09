Lush закроет треть магазинов в России и уволит почти половину сотрудников

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Основной владелец сети магазинов Lush в России Дмитрий Азаров сообщил Forbes, что 17 из 48 магазинов будут закрыты, а 200 из 500 сотрудников — уволены.

Азаров объяснил, что пошел на это после того, как 10 марта британская косметическая компания Lush объявила, что приостановит поставки своей продукции в Россию из-за российского вторжения в Украину.

«Если поставки не возобновятся, то это означает конец бизнеса», — заявил Азаров. По его расчетам, запасов продукции российской Lush хватит не больше, чем на три месяца.

Российская сеть Lush существует с 2001 года. По данным СПАРК, Азарову принадлежит 65% российской компании, британской Lush — оставшиеся 35%. Ранее в апреле глава британской Lush Марк Константайн сообщил, что компания списала свою долю в российском бизнесе. Азаров сказал Forbes, что ему пока не передавали оставшуюся долю.

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