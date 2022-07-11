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Британский композитор Монти Норман умер в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось на его сайте.

Монти Норман (настоящая фамилия — Носерович) родился в Лондоне, его отец были эмигрантом из Латвии. Норман начал музыкальную карьеру как певец и выступал с джазовыми ансамблями, а позднее стал композитором.

Kirsty Wigglesworth / PA Images / Scanpix / LETA

Его самое известное произведение — главная музыкальная тема к первому фильму про Джеймса Бонда «Доктор Ноу», выпущенному в 1962 году. Затем эта тема использовалась практически во всех фильмах про агента 007.

James Reed

Изначально продюсеры «Доктора Ноу» остались не совсем недовольны музыкальной темой Нормана и заказали ее аранжировку композитору Джону Барри. Позднее именно его часто называли автором этой музыки. В 2001 году Норман выиграл судебный иск о клевете к британской газете The Sunday Times, которая в одной из статей назвала Барри автором главной музыкальной темы бондианы.