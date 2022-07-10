Украина заявила, что обстреляла в Херсоне воинскую часть. «Новые власти» сообщили, что при обстреле повреждена больница

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Советник главы администрации Херсонской области Украины, депутат облсовета Сергей Хлань утверждает, что украинские военные обстреляли воинскую часть российских сил в оккупированном Херсоне.

Хлань заявил, что в Херсоне совершили «ювелирное попадание» по воинской части, расположенной на улице Пестеля. По его словам, после первого удара около пяти утра возник пожар, затем в 10 утра по части нанесли еще один удар. Хлань заявил, что есть пострадавшие.

Утром 10 июля ТАСС сообщил со ссылкой на источник, что в воскресенье российские системы противовоздушной обороны четырежды сработали в небе над Херсоном. Корреспондент ТАСС также заявил, что видел дым в центре города на улице Перекопской (улица Пестеля находится рядом).

Назначенное россиянами «областное МВД» заявило, что из-за обстрелов со стороны украинских войск повреждена городская клиническая больница Херсона имени Е.Е. Карабелеша (рядом с ней проходит улица Пестеля). Представители пророссийских властей также заявили, что полностью разрушен жилой дом, два человека получили ранения.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Херсонская область с начала марта практически целиком находится под контролем российских войск. Ранее представители «новой администрации» региона неоднократно анонсировали, что область войдет в состав России. В июне в Херсонской области начали подготовку к референдуму о присоединении к РФ.

Хроника войны

Война Сто тридцать седьмой день

Хроника войны

Война Сто тридцать седьмой день