В Москве сменился четвертый театральный руководитель за две недели. Новым худруком «Театра Луны» станет депутат Мосгордумы

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Основатель московского «Театра Луны» Сергей Проханов покинет пост его художественного руководителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент культуры Москвы.

Проханов перейдет на должность президента «Театра Луны». Худруком театра назначен актер и депутат Московской городской думы от «Единой России» Евгений Герасимов.

Проханов, слова которого процитировал департамент культуры Москвы, заявил, что сам пригласил Герасимова на должность худрука. «30 лет — это очень солидный срок для любого руководителя», — отметил основатель «Театра Луны».

Герасимов в разговоре с РБК заявил, что постарается сделать театр более известным.

В театре есть интересные постановки, в труппе хорошие актеры, у него отличное расположение в центре города, но он малоизвестен и почти не заметен в Москве, что абсолютно неправильно. Зачем нужен театр в центре города, если о нем почти никто не знает?

Он добавил, что считает себя «профессиональным депутатом», но не видит проблем в том, чтобы совмещать эту работу с театром.

«Театр Луны» был создан в 1993 году. В его труппе играли актеры Евгений Стычкин, Дмитрий Певцов, Елена Кондулайнен, Андрей Соколов, Игорь Ливанов, Анастасия Стоцкая.

Евгений Герасимов снимался в советских детективах «Петровка, 38» и «Огарева, 6». Также он играл в одном из телефильмов цикла «Следствие ведут знатоки» и в мини-сериале «Гостья из будущего». По данным сервиса «Кинопоиск», последнюю роль в кино Герасимов сыграл в 2012 году.

На прошлой неделе власти Москвы сменили руководителей сразу трех театров — «Современника», «Школы современной пьесы» и «Гоголь-центра» (также площадке вернут прежнее название — Театр имени Гоголя). Бывший худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал эту новость словами «Да. „Гоголь-центр“ закрыт. Все».