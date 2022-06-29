Власти Москвы сменили руководство «Гоголь-центра», «Современника» и «Школы современной пьесы». Кирилл Серебренников написал: «„Гоголь-центр“ закрыт. Все»

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Департамент культуры Москвы вечером 29 июня сообщил о смене руководителей нескольких московских театров.

В «Гоголь-центре» должности худрука и директора вместо Алексея Аграновича и Алексея Кабешева займут Антон Яковлев и Александр Бочарников, сообщает ТАСС. Агранович был назначен художественным руководителем в 2021 году вместо Кирилла Серебренникова.

Серебренников прокомментировал эту новость словами «Да. „Гоголь-центр“ закрыт. Все».

Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира.

Худруком «Школы современной пьесы» вместо Иосифа Райхельгауза, который был одним из основателей театра в 1989 году, стал Дмитрий Астрахан, режиссер фильмов «Перекресток» и «Все будет хорошо».

В «Современнике» пост художественного руководителя покинет Виктор Рыжаков, назначенный в 2020 году после смерти Галины Волчек. Художественное руководство театром возьмет на себя художественный совет, заявили в департаменте культуры.

Ранее искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на источник в департаменте культуры сообщила о возможном закрытии театра. После этого в «Гоголь-центр» заявили, что не могут опровергнуть эти слухи, поскольку у Аграновича и Кабешева 4 июля заканчиваются контракты, а у театра нет данных об их продлении.

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