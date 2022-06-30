Кирилл Серебренников: власти закрыли «Гоголь-центр». Департамент культуры Москвы: это учреждение было и остается театром имени Гоголя

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Кирилл Серебренников прокомментировал новость о смене руководства «Гоголь-центра» словами о том, что этот театр «закрыт».

По мнению бывшего художественного руководителя «Гоголь-центра», власти решили закрыть театр «за позицию», «за честность», «за попытку свободы» и «за то, что все месяцы, что идет война… актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира».

«Последним спектаклем будет представление „Я не участвую в войне“ по поэзии Юрия Левитанского», — написал Серебренников. Согласно афише на сайте театра, этот спектакль пройдет в четверг, 30 июня; там указаны и несколько мероприятий, назначенных на 1-2 июля.

Да. Гоголь центр закрыт. Все. Последним спектаклем будет представление «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошел один раз и был сразу закрыт властью. Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идет война, в театре актеры, протестуя против войны, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми. Названия спектаклей — Я НЕ УЧАСТВУЮ В ВОЙНЕ и БЕРЕГИТЕ ВАШИ ЛИЦА — это послания вам, зрителям, это просьба от всех нас, команды Гоголь-центра, оставаться людьми. Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство. Очередное обыкновенное убийство. Так, пожалуйста, и запомните. .

Департамент культуры Москвы, объявивший 29 июня о смене руководства в этом и двух других театрах, отверг утверждения о «закрытии» «Гоголь-центра». При этом из заявления следует, что театр в дальнейшем будет функционировать под своим старым названием — театр имени Гоголя.

Это учреждение культуры не прекращало быть театром имени Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его «Гоголь-центром». Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать.

Независимого подтверждения информации о том, что труппа «Гоголь-центра» продолжит работу под руководством нового худрука Антона Яковлева, пока нет.

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