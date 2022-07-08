Росстат (впервые в современной истории России) зафиксировал дефляцию по итогам июня. Цены снизились на 0,35%

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В июне по сравнению с маем цены в России снизились на 0,35%, следует из данных Росстата. В годовом выражении инфляция замедлилась с 17,1% в мае до 15,9%.

Как отмечает РБК, до этого дефляция по итогам первого месяца лет не была зафиксирована ни разу в истории современной России, то есть, с 1991 года. Обычно сезонное снижение цен начинается в июле, когда собирают урожай, а предложение на продовольственном рынке растет.

Основной причиной дефляции в июне стало снижение цен на плодоовощную продукцию, которая подешевела на 9,6%. Цены на продовольственные товары в целом снизились на 1,2%, на непродовольственные — на 0,4%. Подорожали только услуги, в этой категории цены показали рост на 0,9%.

Директор по инвестициям компании «Локо Инвест» Дмитрий Полевой заявил РБК, что причинами снижения цен в июне стали снижение потребительского спроса и укрепление рубля, которое отразилось на стоимости товаров, чувствительных к курсу.

При этом, по мнению Полевого, «полноценная дефляция» России не грозит. «У нас просто временный эффект… замедления инфляционных процессов после взрывного роста с февраля», — считает эксперт.

Вероятность сохранения дефляции после августа крайне мала, подтвердил «Ведомостям» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В марте, после начала войны и введения первых санкций, месячная инфляция составила 7,6%, а годовая — 16,7% (что стало максимумом с 2015 года).

Позднее Росстат стал фиксировать либо дефляцию, либо не наблюдал изменения цен. В конце впервые за семь недель была зафиксирована инфляция, цены на товары и услуги выросли на 0,23%.

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