В России впервые с середины мая выросли цены

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В конце июня — начале июля в России впервые за семь недель выросли цены на товары и услуги. До этого Росстат фиксировал либо дефляцию, либо не наблюдал изменения цен, отмечает РБК.

Так, на неделе с 25 июня по 1 июля 2022 года ведомство зафиксировало инфляцию на уровне 0,23%. При этом в основном цены выросли — на 0,2% — 1 июля.

Как отмечает Росстат, на инфляцию повлияла ежегодная индексация стоимости некоторых услуг, в первую очередь в сфере ЖКХ. Тарифы на водоотведение выросли на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на электроэнергию — на 4,6%, на горячую воду и отопление — на 4,1%, на холодную воду — на 4%.

При этом продукты питания и непродовольственные товары за неделю с 25 июня по 1 июля подешевели. В частности, в категории продуктов снижение цен в целом составило 0,38%. Заметнее других подешевели капуста — на 13,8%, картофель — 7%, свекла — на 6,3%.

Согласно подсчетам ведомства, с начала года цены в России выросли на 11,77%. Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 1 июля на уровне 16,19%.