Британским дипломатам запретили посещать Совет Федерации. Они его и не посещали

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Комитет Совета Федерации по регламенту на заседании 8 июля решил запретить послу Великобритании и другим британским дипломатам посещать здание верхней палаты российского парламента, сообщает «Интерфакс».

Так российские сенаторы ответили на решение властей Великобритании, которые после российского вторжения в Украину запретили послу России в Лондоне и другим российским дипломатам посещать здание британского парламента.

Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко сказал, что в этой ситуации российские сенаторы «не могли оставаться безмолвными».

Во время заседания один из сенаторов спросил, как часто в последнее время сотрудники посольства Великобритании посещали Совет Федерации. «Они не посещали его вообще, в последние годы по крайней мере», — ответил глава комитета по международным делам Григорий Карасин.

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