Послу России в Великобритании запретили посещать парламент

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Послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание британского парламента на неопределенный срок. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сообщение спикеров палаты общин и палаты лордов.

«Как официально аккредитованного представителя российского правительства посла не будут приглашать в парламентскую резиденцию до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Запрет также распространяется на всех других аккредитованных российских дипломатов и официальных лиц в Великобритании, пишет The Guardian.

Издание отмечает, что запрет был введен неофициально после российского вторжения в Украину, но теперь он впервые подтвержден в письменной форме.

В конце мая Андрей Келин говорил, что британские власти стремятся изолировать российских дипломатов. «Парламентские связи также прекратились», — отмечал он.

После вторжения РФ в Украину Келин заявлял, что политика правительства Великобритании способствуют затягиванию конфликта на Украине.

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