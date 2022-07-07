В Минпромторге назвали Wildberries «каналом сбыта контрафакта». Компания ответила, что противодействует появлению сомнительной продукции на рынке

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В России начали сбывать контрафактную продукцию через маркетплейс Wildberries, утверждает представитель Минпромторга РФ, глава департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», — сказал чиновник на круглом столе в Госдуме, посвященном теме параллельного импорта.

В качестве примера он назвал случаи продажи на маркетплейсе рецептурных лекарств, БАДов и сбыт контрафактной обуви. Заславский утверждает, что Wildberries уже объявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата.

Обновлено. В Wildberries на заявление из министерства ответили, что не занимаются продажей контрафакта, а наоборот противодействуют появлению сомнительной продукции на российском рынке. «На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса», — говорится в заявлении компании, поступившем в РБК.

Как пишут РИА Новости, в июне производитель подгузников Kioki заявил, что на Wildberries доступны его товары, но от продавцов, которые не получали разрешения на их продажу. Пресс-служба онлайн-ритейлера опровергала, что на ее площадке продаются поддельные товары, в том числе подгузники.

На фоне войны в Украине, западных санкций и ухода иностранных брендов в России был принят закон о параллельном импорте, позволяющий ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.

В мае стало известно, что крупные российские маркетплейсы разрешили продавать на своих площадках товары из списка для параллельного импорта. В июне Ozon и «Связной» сообщили о старте продаж таких товаров.

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