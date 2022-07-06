«Тинькофф» объявил о приостановке исходящих SWIFT-переводов в валюте

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Банк «Тинькофф» объявил, что с 6 июля по 1 октября приостанавливает совершение исходящих SWIFT-переводов «во всех валютах, включая доллары США».

«Наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки», — заявили в банке, пояснив, что SWIFT-переводы «на 95%» зависят от западной платежной инфраструктуры.

Условия входящих SWIFT-переводов останутся прежними. В июне банк ввел на них комиссию в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 условных единиц и не более суммы перевода.

Ограничения на валютные операции — это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью.

После российского вторжения в Украину от SWIFT были принудительно отключены несколько крупнейших российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк и Московский кредитный банк. «Тинькофф» в это число не попал.

6 июля «Тинькофф» сообщил, что начнет совершать переводы через Систему быстрых платежей по номеру телефона в страны ближнего зарубежья (какие именно, не уточняется).