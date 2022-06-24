«Тинькофф Инвестиции» введет плату за хранение валюты на брокерских счетах

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Один из крупнейших российских брокеров «Тинькофф Инвестиции» объявил, что с 4 июля введет плату за хранение валюты на брокерском счете, если на нем осталось больше 10 тысяч долларов США.

На сайте компании сообщается, что комиссию станут брать за хранение долларов, евро или фунтов стерлингов. Размер комиссии составит 0,033% в день или 1% в месяц. В компании отметили, что плата не распространяется на ценные бумаги.

Начиная с 4 июля компания позволит клиентам в рамках специальной акции продать без комиссий доллары, евро и фунты, а также инвестировать деньги в покупку биржевого золота и серебра без комиссии.

«Это вынужденная мера, она обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции „Тинькофф Банка“», — говорится в сообщении компании в телеграме.

На конец 2021 года «Тинькофф Инвестиции» обслуживали более трех миллионов клиентов.

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С 23 июня банк «Тинькофф» изменил условия по обслуживанию карточных счетов физических лиц в долларах, евро и фунтах стерлингов. Первоначально банк говорил, что введет комиссию за обслуживание любых валютных счетов, но после критики ЦБ РФ решил не взимать плату, если на счете меньше 10 тысяч условных единиц.

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