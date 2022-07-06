Правительство Бориса Джонсона покинули более 30 человек. Сам премьер отказывается уходить в отставку

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В Великобритании более 30 человек подали в отставку с должностей в правительстве.

В списке решивших покинуть свои посты, который составил Sky News, 34 человека, среди них как главы министерств и ведомств, так и парламентские секретари — депутаты, которые не считаются членами правительства, но принимают участие в его работе.

Волна отставок началась после того, как вечером 5 июля свои должности покинули министр здравоохранения Саджид Джавид и канцлер казначейства Риши Сунак. Поводом для их ухода стал скандал из-за назначения Борисом Джонсоном на правительственную должность члена парламента Криса Пинчера, обвиненного в сексуальных домогательствах.

По данным BBC News, 6 июля несколько высокопоставленных членов правительства намерены встретиться с Джонсоном и попросить его уйти в отставку.

Сам премьер-министр Великобритании заявил, что не собирается покидать пост.

В июне депутаты парламента от правящей Консервативной партии устроили голосование о недоверии Борису Джонсону как лидеру партии и, как следствие, премьер-министру. Поводом стало проведение членами правительства вечеринок в разгар антиковидных ограничений. Сторонники Джонсона победили, однако со сравнительно небольшим перевесом.

По правилам Консервативной партии, следующее голосование может пройти не раньше чем через год. По данным «Би-би-си», противники Джонсона угрожают отменить это правило.

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