Минобороны РФ заявило об уничтожении в Донбассе двух систем залпового огня HIMARS. Украина это не комментирует

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Министерство обороны России заявило, что в районе населенного пункта Малотарановка Донецкой области уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина получила от США.

Также, говорится в ежедневной сводке Минобороны, «высокоточными ракетами воздушного базирования» были уничтожены два склада боеприпасов к HIMARS.

Украина пока никак не прокомментировала заявление Минобороны РФ.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители конфликтующих сторон.

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23 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. США, сообщалось тогда, отправили Украине четыре такие РСЗО. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович назвал эту партию учебной и заявил, что в дальнейшем их будут поставлять в «товарном количестве».

Реактивные системы залпового огня HIMARS в зависимости от типа боеприпасов могут наносить удары на расстояние до 300 километров, но Украине поставляют снаряды меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Украине РСЗО «ничего не меняют» для хода российской «специальной операции». По его словам, аналогичные советские и российские системы и так есть на вооружении у Украины, и западные поставки лишь призваны восполнить уничтоженное в ходе боевых действий.

О поставках оружия Украине

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