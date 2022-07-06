Госдума приняла закон о создании общероссийского «движения детей и молодежи». Название пока не выбрали

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании общероссийского «движения детей и молодежи».

«Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе», — сказано в сообщении на сайте Госдумы.

Участие в движении, согласно тексту закона, будет добровольным (принцип добровольности участия можно найти и в документах о советской пионерской организации).

Предлагавшееся ранее название «Большая перемена» было исключено из законопроекта. На сайте Госдумы утверждается, что название «предлагается в будущем выбрать самим участникам»; из текста закона следует, что его утвердят вместе с уставом движения на учредительном собрании.

Высшим руководящим органом движения является съезд; исполнительными органами являются правление и его председатель, которого назначает президент России. Сам президент РФ должен будет занять пост главы наблюдательного совета.

Законопроект о создании общественно-государственного движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации.

Накануне принятия законопроекта в третьем чтении замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов заявил, что движение будет разделено на этапы по аналогии с советскими октябрятами, пионерами и комсомольцами. В законопроекте такое разделение не упоминается.

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