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Новое движение детей и молодежи «Большая перемена» будет разделено на различные этапы — по аналогии с октябрятами, пионерами и комсомольцами, которые были в СССР. Об этом заявил замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, которого, как отмечает РБК, называют основным претендентом на пост главы движения.

Возвращаясь к опыту прошлого, не случайно же были определены этапы: сначала ты октябренок, потом — пионер, комсомолец. Движение тоже должно будет разработать внутренние границы между сообществами внутри движения.

Фаттахов предоположил, что на первом этапе движения будут принимать участие дети 1-4 классов, на втором — 5-8 классов, на третьем — 9-11 классов. При этом ребенок должен иметь возможность вступить в движении единожды и уже внутри организации переходить по этапам «без лишних трудностей», подчеркнул замглавы Росмолодежи.

Законопроект о создании общественно-государственного движения «Большая перемена» был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия Всесоюзной пионерской организации. 7 июня его приняли в первом чтении.

Курировать работу нового движения будет лично президент России Владимир Путин, который займет должность председателя наблюдательного совета.

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