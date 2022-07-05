Сайт IKEA упал после старта финальной распродажи товаров в России

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Российский сайт IKEA перестал работать в первые минуты после старта финальной распродажи товаров, которая началась в полночь 5 июля.

Пользователи жаловались на невозможность входа в личный кабинет и добавки товаров в корзину, а также на трудности в отслеживании статусов заказа или сроков доставки. У некоторых из них сайт перестал открываться вообще.

По состоянию на утро 5 июля сам российский сайт IKEA доступен, однако добавить товары в корзину по-прежнему невозможно. Сложности с доступом в личный кабинет испытывают пользователи сайта IKEA и в других странах.

IKEA приостановила работу магазинов в России в марте, вскоре после начала войны в Украине. В середине июня СМИ написали, что компания полностью уходит из страны; в самой компании использовали формулировку «сокращение масштабов бизнеса». Вскоре IKEA начала уведомлять торговые центры о расторжении договоров аренды.

С 27 июня IKEA начала закрытую распродажу товаров для сотрудников. Через несколько дней в компании объявили, что с 5 июля стартует онлайн-распродажа для всех желающих: она будет продолжаться до тех пор, пока на складах будут оставаться товары.

Под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий, штат компании насчитывает почти 15 тысяч человек.

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