Украина объявила в международный розыск белоруса Сергея Колоцея. Его подозревают в убийствах в Буче, он утверждает, что не был на войне

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Прокуратура Украины объявила в международный розыск гражданина Беларуси Сергея Колоцея, подозреваемого в убийствах мирных жителей в Буче Киевской области.

Как сообщили «Укринформ» в прокуратуре Киевской области, Колоцей — как утверждается, командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области, — пытал, а затем убил четырех человек на улице Яблонской в Буче.

Утверждается, что он пытал еще одного человека, а также занимался мародерством. В прокуратуре заявили, что Колоцей отправил украденные вещи через одно из почтовых отделений в Беларуси. Доказательства прокуратуры строятся на показаниях свидетелей и результатах экспертиз, в том числе портретной, отметило издание.

Сергея Колоцея подозревают в жестоком обращении с мирными жителями и других нарушениях законов и обычаев войны, сопряженных с умышленными убийствами.

В начале мая Генпрокуратура Украины заявила, что Сергея Колоцея подозревают в убийствах мирных жителей в Буче. После этого знакомые, друзья и коллеги Колоцея сообщили, что тот всю жизнь живет в белорусском Мозыре и во время войны также находится там. Сам Колоцей сообщил, что не причастен к преступлениям.

СМИ писали, что свидетели узнали Колоцея на видеозаписи из отделения службы доставки СДЭК в Мозыре, на которой российские военные отправляют домой посылки. Колоцей утверждал, что тогда отправлял в Ульяновск крышку багажника, это же подтверждают почтовые документы.

Сергей Колоцей — о деле против него

«Сказали выслать подтверждения моей непричастности на электронную почту» В начале мая украинская Генпрокуратура обвинила белоруса Сергея Колоцея в убийстве мирных жителей Бучи. Он рассказал «Медузе», что произошло после этого

Сергей Колоцей — о деле против него

«Сказали выслать подтверждения моей непричастности на электронную почту» В начале мая украинская Генпрокуратура обвинила белоруса Сергея Колоцея в убийстве мирных жителей Бучи. Он рассказал «Медузе», что произошло после этого