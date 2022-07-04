Греция возобновила выдачу виз россиянам. Консульства не работали несколько дней из-за высылки дипломатов

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Генеральное консульство Греции в Москве возобновило работу визового и гражданского отделов, сообщила ТАСС секретарь посольства Греции в России Деспина Николаиду.

«Мы работаем как всегда. У нас была проблема, потому [что] уезжают наши сотрудники. Но сейчас все хорошо», — сказала она.

По версии ТАСС, консульство не принимало документы на визы три рабочих дня. «Коммерсант», в свою очередь, пишет, что выдача виз была приостановлена еще 27 июня.

24 июня генеральное консульство Греции объявило на своем сайте о приостановке выдачи виз с 27 июня, объяснив такое решение «техническими причинами». Однако уже 25 июня это решение было отменено, о чем посольство Греции уведомило туроператоров письмом.

Россия 27 июня объявила восемь сотрудников посольства Греции персонами нон грата и потребовала, чтобы они покинули страну. Так МИД РФ ответил на высылку в начале апреля 12 российских дипломатов из Греции.

Греция — одна из наиболее популярных среди российских туристов стран, входящих в Шенгенское соглашение. Выдачу туристических виз, приостановленную из-за пандемии, Греция возобновила весной 2021 года.

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