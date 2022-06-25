Греция на неопределенный срок перестала принимать документы на визы у россиян

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С 27 июня визовые центры Греции в России приостановят прием документов. На сайте центра сообщается, что консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске «по техническим причинам» на неопределенный срок прекращают рассматривать заявления на визу.

«Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно», — говорится в сообщении.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что по данным одной из компаний, проводится обновление системы визового центра. Один из российских туроператоров также сообщил TourDom.ru, что в консульстве объяснили случившееся «апдейтом системы», а также пообещали быстро возобновить выдачу виз.

В АТОР считают, что, «если причины действительно технические, то не исключено, что вопрос будет решен в ближайшее время». «По данным одного из туроператоров, в консульстве подтвердили, что процесс приема документов на визы возобновится», — отметили в ассоциации.

23 июня в МИД России заявили, что в Греции россияне и русскоговорящие граждане подвергаются «дискриминации и даже прямой агрессии». Государственное агентство ТАСС сообщило, что «Греция перестала быть безопасной для отдыха россиян».

Греция — одна из стран Евросоюза, которая выдает россиянам туристические шенгенские визы. Многие другие страны Шенгенского соглашения прекратили выдавать такие визы после того, как началась пандемия коронавируса.

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