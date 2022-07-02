«Мне сразу сказали: жить ты не будешь». Украинский парамедик Юлия Паевская (позывной «Тайра») рассказала о российском плене

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Украинский Юлия Паевская (позывной «Тайра»), которую в середине июня освободили из российского плена, рассказала в интервью о том, в каких условиях содержатся пленные из Украины.

По словам Тайры, в плену к ней относились «ужасно», за все время не предоставили «каких-то комфортных для женщины вещей», телефонной связи и медицинской помощи.

У меня ничего не было. В чем я была - это один комплект белья, одни штаны, кроссовки и немного одежды, и все. Все остальное у меня отобрали… Однажды позже фельдшер мне помогла, и это было очень достойно, но один раз.

В последние дни перед освобождением парамедик находилась в следственном изоляторе в Донецке, где, рассказала она, осталось много украинских пленных. В камере, где держали Паевскую, находились 22 женщины — как гражданские, так и украинки из рядов вооруженных сил и Нацгвардии. Также, по информации Тайры, в российском плену держат женщину-медика на седьмом месяце беременности.

Парамедик сообщила о пытках и психологическом давлении, но отказалась рассказать подробности, пока не завершится следствие.

Они действуют очень профессионально. И очень тяжело фильтровать, где ложь и где правда. Мне сразу сказали: жить ты не будешь и лучше тебе самой покончить с жизнью. Конечно, для них это было бы очень удобно, но я не дала им такого шанса.

По ее словам, большинство пленных «держались очень достойно», но у некоторых «психологическое состояние было просто ужасным». Ей самой помогло понимание того, что «Украина существует» и редкая информация с фронта.

Понимание того, что моя страна настолько доблестная, настолько крутая, что противится этому монстру, поддерживало меня. Я также чувствовала, что многие люди меня поддерживают, я чувствовала эту силу. Всех благодарю безгранично.

Юлия Паевская служит парамедиком на фронте с 2014 года. С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022-го она находилась в Мариуполе. По данным украинских источников, 16 марта она попала в плен. 17 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении Тайры.

О Паевской

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять

О Паевской

Юлия Паевская (позывной «Тайра») вернулась в Украину после трех месяцев плена. Российские пропагандисты называли ее «шпионкой» и «пособницей нацистов» Теперь они не понимают, как (и на кого) ее могли обменять