Лукашенко обвинил Украину в попытке нанести удар по военным объектам в Беларуси. Он приказал «взять под прицел» столицы противников Минска

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Александр Лукашенко обвинил Вооруженные силы Украины в запуске ракет по военным объектам на территории Беларуси. Попытка обстрела была предпринята несколько дней назад, но все ракеты были перехвачены, заявил он на торжественном собрании по случаю Дня Независимости страны.

«Нас провоцируют… Три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами „Панцирь“ удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины», — сказал Лукашенко. Никаких доказательств своим словам он не привел.

Он отметил, что отдал приказал белорусским военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска. Лукашенко предупредил, что если они посмеют нанести удар по Гомелю, Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, аэродрому в Лунинце или Бресту «ответ будет мгновенный».

«Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России (речь шла о ядерном оружии). Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: „Полонезы“, ракетное производство и прочее. Вы (очевидно, противники Минска) полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит», — заявил он, добавив, что «не ляпает и не бряцает (оружием)».

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Страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за поддержку российского вторжения в Украину. Лукашенко настаивает, что белорусские военные не принимают участия в российской «спецоперации».

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