Илон Маск встретился с папой римским в Ватикане

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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в твиттере совместную фотографию с папой римским Франциском. Бизнесмен отметил, что встреча с понтификом стала для него «честью».

Судя по твиту Маска, встреча состоялась 1 июля. Вместе с бизнесменом на ней присутствовали четверо из восьми его детей — 18-летний Гриффин, 16-летние Дамиан, Кай и Саксон.

Как сообщает итальянская газета La Repubblica, самый богатый человек в мире и его дети посетили Франциска с частным визитом. Встреча состоялась в Доме святой Марфы в Ватикане и продлилась около 40 минут. За это время понтифик и миллиардер, среди прочего, обсудили «проблемы окружающей среды и будущее человечества». Другие подробности встречи не приводятся.

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Как отмечает Reuters, с 21 июня Илон Маск не публиковал ничего в твиттере — соцсети, которую он пытается купить. 1 июля он вернулся в твиттер с серией постов, среди которых была фотография с папой римским.

В мае бизнесмен объявил, что сделка по покупке Twitter приостановлена из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети. После этого акции компании на предварительных торгах упали более чем на 20%.