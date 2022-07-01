Богатейшие люди мира потеряли рекордные 1,4 триллиона долларов за первые шесть месяцев 2022 года

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В первой половине 2022 года совокупное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 1,4 триллиона долларов — это максимум за всю историю, сообщает Bloomberg.

Так, по подсчетам агентства, за это время создатель Facebook Марк Цукерберг потерял 65,5 миллиарда долларов, основатель Amazon Джефф Безос — 63 миллиарда долларов, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск — 62 миллиарда долларов, а гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно — 49,3 миллиарда долларов.

При этом им удалось сохранить свои места в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Маск остался на первом месте с состоянием в 208 миллиардов долларов, Безос — на втором (130 миллиардов долларов), Арно — на третьем (129 миллиардов долларов).

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Нынешняя ситуация резко отличается от того, что происходило в последние два года, когда состояние богатейших людей мира увеличивалось, отмечает Bloomberg. Агентство связывает рост богатства в это время с беспрецедентными стимулирующими мерами правительств и центральных банков разных стран на фоне пандемии коронавируса.