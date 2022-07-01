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В городе Нововоронеж Воронежской области открыли новый памятник Аленке, установленный после продажи предыдущего, который вызвал возмущение местных жителей и стал мемом. Об этом сообщают местное издание «TV Губерния» и РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Нововоронежской АЭС.

Бронзовую скульптуру открыли во время городского фольклорного праздника «Истоки». Как отмечает «TV Губерния», финансовые затраты на установку нового памятника «взяли на себя меценаты». Кто это был, не уточняется.

Первый памятник в честь Аленки, основательницы села Новая Аленовка, на месте которого теперь стоит Нововоронеж, установили в декабре 2020 года. Местные жители и пользователи соцсетей сочли скульптуру «страшной» и «пугающей», а также сравнили с белыми ходоками из «Игры престолов».

Памятник простоял всего три дня. После многочисленных жалоб власти Нововоронежа демонтировали его и вернули изготовителю, пообещав, как отмечает РИА Новости, установить другой памятник Аленке — «спокойный, душевный и с красивым лицом».

В феврале 2021 года первую скульптуру продали на аукционе за 2,6 миллиона рублей. Покупателем стало частное лицо, сообщали организаторы торгов.