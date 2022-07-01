Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 820 миллионов долларов. В него войдут две системы ПВО NASAMS и снаряды для HIMARS

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Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на сумму 820 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В рамках нового пакета помощи США поставят в Украину две норвежские системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса действия NASAMS, боеприпасы к поставленным ранее реактивным системам залпового огня HIMARS, а также 150 тысяч артиллерийских снарядов и контрабатарейные радары.

Ранее о скором выделении этого пакета говорил американский президент Джо Байден.

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В апреле США впервые с окончания Второй мировой войны запустили программу ленд-лиза, позволяющую поставлять вооружение Украине на условиях аренды или длительной рассрочки.

В начале июня Джо Байден распорядился о поставке Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, о которых просил Киев. В США говорили, что Украина пообещала не использовать их для ударов по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин говорил, что поставки Украине американских реактивных систем залпового огня «ничего не меняют» для хода российской «специальной операции».

По последним оценкам Пентагона, с начала российского вторжения США предоставили Украине помощь на общую сумму 6,9 миллиарда долларов, а с момента прихода к власти нынешней администрации Соединенных Штатов — 7,6 миллиарда долларов.

О поставках оружия в Украину

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