Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов. И вновь обвинил Россию в росте цен на продовольствие и топливо в США

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Президент США Джо Байден на пресс-конференции, завершающей саммит НАТО в Мадриде, объявил о планах предоставить новый пакет помощи Украине.

Байден, сообщает CNN, заявил, что в пакет помощи общей стоимостью 800 миллионов долларов войдут системы ПВО, артиллерия и боеприпасы, а также контрбатарейный радар, который позволяет засекать огневые позиции противника и корректировать стрельбу. Именно США, подчеркнул американский президент, «объединяют весь мир, чтобы помочь Украине».

«Я сказал Путину, что если он вторгнется в Украину, НАТО не только станет сильнее, но и станет более сплоченным, — заявил Байден. — И это именно то, что мы наблюдаем сегодня».

Президент США также вновь заявил, что российское вторжение в Украину привело к росту цен на продовольствие и топливо по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах. «В конечном счете причина роста цен на топливо кроется в России. Россия, Россия, Россия. Причина, по которой существует продовольственный кризис, кроется в России», — сообщил Байден.

Сама Россия, по словам президента США, также платит «очень высокую цену» за вторжение. «Им пришлось отказаться от выплат по госдолгу впервые почти за 100 лет. Они потеряли 15 лет того, чего добились в плане своей экономики. <…> У них будут проблемы с поддержанием добычи нефти, потому что у них нет для этого технологий. И они также находятся в аналогичной ситуации с точки зрения своих систем вооружений и некоторых своих военных систем», — сказал Байден.

Украина, заявил он, уже нанесла серьезное поражение России, которая, по словам Байдена, «фактически уже потеряла свой международный авторитет»,

Россия находится в положении, когда весь мир смотрит и говорит: «Подождите-ка минутку, вы пытались захватить Киев — вы проиграли, вы пытались захватить Донбасс — и вы еще этого не сделали».

Байден отметил мужество и стойкость украинцев, подчеркнув, что он не знает, чем все закончится, но точно не закончится тем, что «Украина потерпит поражение от России в Украине».

Подробно о первом дне саммита НАТО

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Подробно о первом дне саммита НАТО

НАТО признало Россию главной угрозой. Байден пообещал отправить в Европу больше американских солдат. Зеленский предупредил о возможной войне альянса с Россией Саммит НАТО в Мадриде. Главное

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