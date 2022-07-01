Двух жителей Костромы приговорили к пожизненному заключению за убийство пятилетней девочки

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Костромской областной суд приговорил к пожизненному заключению двух местных жителей Дениса Герасимова и Вадима Белякова, обвиненных в убийстве пятилетней девочки в январе 2022 года.

Подсудимые будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Также каждый из них должен будет выплатить родителям погибшей по два миллиона рублей.

Как установило следствие, преступление было совершено 4 января. Злоумышленники похитили девочку, оставшуюся без присмотра взрослых, возле культурного центра на улице Северной правды, изнасиловали, а затем убили. Преступников задержали в тот же день. Они дали признательные показания.

Герасимов был ранее судим за совращение ребенка и распространение детской порнографии. По решению суда, он должен был после выхода из колонии находиться под административным надзором. Следственный комитет возбуждал уголовное дело о халатности в отношении полицейских, осуществлявших надзор.

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