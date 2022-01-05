В Костроме двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки. В Думе (в очередной раз) предложили ужесточить наказание за педофилию

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Поздно вечером 4 января костромские СМИ со ссылкой на областное управление МВД написали о пропаже пятилетней девочки по имени Вероника. Девочка исчезла в микрорайоне Черноречье рядом с развлекательным центром. Мать сразу же сообщила об этом в полицию и спасателям «Лиза Алерт», которые немедленно начали поисковую операцию. В местных пабликах ВК появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как двое мужчин несут по улице машущего руками ребенка — но прохожие никак не реагируют.

Через несколько часов девочку нашли убитой. В ночь с 4 на 5 января костромское управление Следственного комитета сообщило, что в Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве ребенка. Тело убитой было найдено в том же общежитии, где жили подозреваемые. Они сразу признались в убийстве; против них возбудили дело по уголовной статье об убийстве малолетнего (максимальное наказание по ней — пожизненное заключение).

Следственный комитет Российской Федерации

После этого, как сообщает издание Readovka, местные жители вышли на «народный сход» к общежитию, где нашли тело Вероники, с требованием выдать им подозреваемых для самосуда. Издание со ссылкой на местных волонтеров-поисковиков пишет, что подозреваемые не только убили, но изнасиловали свою жертву. Правда, в релизе СК об этом не говорится, а обвинений в растлении малолетнего подозреваемым пока не выдвигали.

РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что оба задержанных ранее судимы, в том числе один — за сексуальное насилие и распространение порнографии.

Комментируя эти события в своем телеграм-канале, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сделает все, чтобы находящийся на рассмотрении законопроект об ужесточении наказания для педофилов был принят уже в январе 2022 года. А вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова предложила внедрить пожизненный надзор и исключить возможность досрочного освобождения для осужденных за педофилию.

Законопроект, который упоминал Володин, был внесен в Думу после убийства двух девочек в Киселевске Кемеровской области — за него был задержан ранее судимый за сексуальное насилие над детьми. Документ, в частности, предусматривает расширение числа случаев, за которые будет назначаться пожизненное наказание. «Но многие убеждены, что и этого недостаточно. — заявил спикер Госдумы. — Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках».

Репортаж «Медузы» из Киселевска

Это дядя Витя, он хороший Репортаж спецкора «Медузы» Ирины Кравцовой из Киселевска, где педофил убил двух девочек

Репортаж «Медузы» из Киселевска

Это дядя Витя, он хороший Репортаж спецкора «Медузы» Ирины Кравцовой из Киселевска, где педофил убил двух девочек