В Костроме двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки. В Думе (в очередной раз) предложили ужесточить наказание за педофилию
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Поздно вечером 4 января костромские СМИ со ссылкой на областное управление МВД написали о пропаже пятилетней девочки по имени Вероника. Девочка исчезла в микрорайоне Черноречье рядом с развлекательным центром. Мать сразу же сообщила об этом в полицию и спасателям «Лиза Алерт», которые немедленно начали поисковую операцию. В местных пабликах ВК появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как двое мужчин несут по улице машущего руками ребенка — но прохожие никак не реагируют.
Через несколько часов девочку нашли убитой. В ночь с 4 на 5 января костромское управление Следственного комитета сообщило, что в Костроме задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве ребенка. Тело убитой было найдено в том же общежитии, где жили подозреваемые. Они сразу признались в убийстве; против них возбудили дело по уголовной статье об убийстве малолетнего (максимальное наказание по ней — пожизненное заключение).
После этого, как сообщает издание Readovka, местные жители вышли на «народный сход» к общежитию, где нашли тело Вероники, с требованием выдать им подозреваемых для самосуда. Издание со ссылкой на местных волонтеров-поисковиков пишет, что подозреваемые не только убили, но изнасиловали свою жертву. Правда, в релизе СК об этом не говорится, а обвинений в растлении малолетнего подозреваемым пока не выдвигали.
РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру сообщает, что оба задержанных ранее судимы, в том числе один — за сексуальное насилие и распространение порнографии.
Комментируя эти события в своем телеграм-канале, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сделает все, чтобы находящийся на рассмотрении законопроект об ужесточении наказания для педофилов был принят уже в январе 2022 года. А вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова предложила внедрить пожизненный надзор и исключить возможность досрочного освобождения для осужденных за педофилию.
Законопроект, который упоминал Володин, был внесен в Думу после убийства двух девочек в Киселевске Кемеровской области — за него был задержан ранее судимый за сексуальное насилие над детьми. Документ, в частности, предусматривает расширение числа случаев, за которые будет назначаться пожизненное наказание. «Но многие убеждены, что и этого недостаточно. — заявил спикер Госдумы. — Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках».