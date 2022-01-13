В Костроме на полицейских завели дело о халатности в связи с убийством пятилетней девочки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

После убийства пятилетней девочки в Костроме возбуждено уголовное дело о халатности в отношении полицейских. О новом деле рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Дело возбуждено «по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2», сообщил Бастрыкин. По версии следствия, они ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся из колонии.

Пятилетняя Вероника была убита в Костроме в начале января. В убийстве признались 45-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков.

Герасимов в марте 2021 года освободился из колонии, где отбыл четырехлетний срок за растление малолетнего и изготовление порнографии. По решению суда, он должен был полтора года после выхода из колонии находиться под административным надзором. После задержания МВД объявило, что сотрудники полиции регулярно проверяли Герасимова.

Читайте также

В Костроме двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки. В Думе (в очередной раз) предложили ужесточить наказание за педофилию

Читайте также

В Костроме двоих мужчин задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки. В Думе (в очередной раз) предложили ужесточить наказание за педофилию