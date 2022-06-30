МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией из-за признания Дамаском ЛНР и ДНР

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Министерство иностранных дел Украины «решительно осудило» решение Сирии признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

МИД Украины рассматривает это решение «как недружественный акт в отношении Украины, посягательства на ее суверенитет и территориальную целостность, грубое нарушение украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

Нет сомнений, что сирийский режим пытается придать псевдосубъектность российским оккупационным администрациям на Донетчине и Луганщине по заказу своих кураторов в Кремле.

Украина, говорится в заявлении МИДа, разрывает дипломатические отношения с Сирией, сохраняя консульские отношения. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии и наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.

МИД Украины напомнил, что украинское посольство в Дамаске было закрыто еще в 2016 года «в связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа» , а посольство Сирии в Киеве — в 2018 году. Интересы украинцев в Сирии представляет посольство Украины в Ливане.

Сирия объявила о признании независимости ЛНР и ДНР 29 июня. Россия признала независимость ДНР и ЛНР в границах Луганской и Донецкой областей Украины 21 февраля. Спустя три дня после этого российские войска вторглись в Украину.

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