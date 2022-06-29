Власти Филиппин решили закрыть издание Rappler. Его возглавляет Мария Ресса, получившая Нобелевскую премию вместе с Дмитрием Муратовым

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Комиссия по рынку ценных бумаг Филиппин поручила закрыть издание Rappler. Об этом заявила соосновательница и глава издания, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса, передает CNN Philippines.

Ресса добавила, что Rappler не собирается закрываться и обжалует решение властей.

Комиссия по рынку ценных бумаг Филиппин подтвердила собственное распоряжение 2018 года, которым отозвала свидетельство о регистрации Rappler. Причиной такого решения стали инвестиции, полученные изданием в 2015 году от компании американского предпринимателя, основателя eBay Пьера Омидьяра.

Согласно филиппинским законам, иностранцы не могут владеть местными медиа. Но в Rappler утверждают, что Комиссия по рынку ценных бумаг одобрила сделку в 2015 году и что Омидьяр не получил контроль над изданием. Кроме того, когда в 2018 году к сделке возникли вопросы, он передал купленные им ценные бумаги Rappler команде издания.

Решение о закрытии Rappler было вынесено за день до истечения срока полномочий президента Филиппин Родриго Дутерте. 30 июня президентом официально станет Фердинанд Маркос-младший — соратник Дутерте, сын филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, победивший на выборах в мае.

Сайт Rappler был основан в 2012 году и критиковал политику филиппинских властей — в частности, объявленную Родриго Дутерте войну с наркотиками, в рамках которой произошло множество внесудебных казней. Марию Ресса на Филиппинах осудили за клевету в интернете.

В 2021 года Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив ее с российским журналистом, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. В марте 2022 года «Новая газета» приостановила работу из-за давления властей на фоне начавшейся войны с Украиной.

В июне Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные средства передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям.

За что Рессе и Муратову дали Нобелевскую премию

Принципиально критическое отношение к власти За что Дмитрию Муратову и Марии Рессе присудили Нобелевскую премию мира. Объясняет Нобелевский комитет

За что Рессе и Муратову дали Нобелевскую премию

Принципиально критическое отношение к власти За что Дмитрию Муратову и Марии Рессе присудили Нобелевскую премию мира. Объясняет Нобелевский комитет

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