Российские сервисы ремонта смартфонов и ноутбуков начали разбирать на запчасти новые гаджеты из-за дефицита комплектующих
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Сервисные центры в России, которые занимаются ремонтом смартфонов, ноутбуков и другой электроники, из-за дефицита комплектующих вынуждены разбирать на запчасти новые гаджеты и использовать детали подержанных устройств. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
«Те запчасти, которые невозможно получить из-за рубежа, мы стараемся компенсировать за счет разборки другой продукции, так называемых доноров», — подтвердил изданию гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.
Он добавил, что раньше около 90% ремонтов проводили в течение пяти рабочих дней, но сейчас эти сроки могут стать больше в зависимости от доступности комплектующих.
По словам собеседников «Коммерсанта», ситуацию с ремонтом осложняет и то, что в России начали продавать технику, ввезенную в рамках параллельного импорта. В этом случае производитель не несет затрат на сервисное обслуживание — они перешли к дистрибьюторам.
Также могут увеличиться сроки обслуживания по гарантии. Электроника, предназначенная для параллельного импорта в Россию, регистрируется в одной из стран ЕАЭС (например, в Казахстане или в Кыргызстане), и гарантийное обслуживание должно осуществляться в этих странах.
По данным онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи», цена ремонта смартфонов во втором квартале уже увеличилась на 11% год к году и на 5% по отношению к первому кварталу, ноутбуков — на 6% в обоих случаях.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, то есть, ввоза товаров без разрешения правообладателя.
Действие закона распространяется только на определенные категории товаров, которые Минпромторг утвердил в мае. В этот перечень вошли некоторые бренды (например, Bentley, Apple, Siemens, Dyson), а также категории товаров (например, железнодорожные локомотивы, лодки, саженцы).
Электронику, ввезенную в Россию c помощью параллельного импорта, уже начали продавать на крупных онлайн-площадках, включая Ozon.