Представитель «новых властей» Херсонской области заявил о начале подготовки референдума о присоединении к РФ

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В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Об этом заявил Кирилл Стремоусов, которого российский государственные СМИ называют заместителем главы новой «военно-гражданской администрации» региона, оккупированного войсками РФ.

«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Точную дату голосования представитель «новой администрации» региона не назвал.

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Херсонская область с начала марта практически целиком находится под контролем российских войск. Ранее представители «новой администрации» региона неоднократно анонсировали вхождение области в состав России.

В мае Кирилл Стремоусов заявлял, что «новые власти» области попросят президента РФ присоединить регион к России и «никаких референдумов не будет». В свою очередь в Кремле говорили, что жители области должны сами «определять свою судьбу». В начале июня Стремоусов сообщил, что референдум о вхождении Херсонской области в состав РФ запланирован на осень 2022 года.

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