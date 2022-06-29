«ОВД-Инфо»: с 24 февраля в России только один день не задерживали за антивоенную позицию

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Проект только в один день с 24 февраля не зафиксировал задержаний в России за антивоенную позицию — 13 июня.

Война в Украине идет 126-й день.

По подсчетам «ОВД-Инфо», во время войны почти каждый день проходили задержания за уличные выступления — кроме четырех дней. При этом в три из этих четырех дней людей задерживали «за символику, посты и участие в прошедших акциях».

13 июня также не обошелся без задержаний, однако в этом случае человека причиной было не антивоенное выступление — активиста задержали в метро при помощи системы распознавания лиц в рамках «профилактических» задержаний в День России.

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