«Я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!)». Журналистку «Дождя» Марию Борзунову объявили «иноагентом» из-за переводов от друзей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минюст РФ объяснил, на каком основании в апреле включил в список «иностранных агентов» журналистку . Ответ министерства она опубликовала в своем телеграм-канале.

Ведомство заявило, что журналистка распространяла в соцсетях информацию от других «иноагентов»: «Медузы», « » и .

При этом иностранным финансированием Минюст счел три перевода Борзуновой на сумму 1290 рублей от бывшего журналиста The Moscow Times Эвана Гершковича и 18 переводов на сумму 10 270 рублей от бывшего продюсера «Дождя» Надин Лахбаби. Гершкович является гражданином США, а Лахбаби — гражданка Беларуси, оба — друзья журналистки. По словам Борзуновой, они переводили ей деньги за то, что она расплатилась за них в кафе и барах.

«Минюст подтвердил, что я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!)», — заключила журналистка.

Читайте также

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

Читайте также

Все еще не верите, что статус «иноагента» — это самая настоящая дискриминация? Вот много (коротких и выразительных) примеров, почему это так

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь