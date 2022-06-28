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«Я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!)». Журналистку «Дождя» Марию Борзунову объявили «иноагентом» из-за переводов от друзей

Источник: Мария Борзунова

Минюст РФ объяснил, на каком основании в апреле включил в список «иностранных агентов» журналистку «Дождя» Марию Борзунову. Ответ министерства она опубликовала в своем телеграм-канале.

Ведомство заявило, что журналистка распространяла в соцсетях информацию от других «иноагентов»: «Медузы», «Медиазоны» и Даниила Сотникова.

При этом иностранным финансированием Минюст счел три перевода Борзуновой на сумму 1290 рублей от бывшего журналиста The Moscow Times Эвана Гершковича и 18 переводов на сумму 10 270 рублей от бывшего продюсера «Дождя» Надин Лахбаби. Гершкович является гражданином США, а Лахбаби — гражданка Беларуси, оба — друзья журналистки. По словам Борзуновой, они переводили ей деньги за то, что она расплатилась за них в кафе и барах.

«Минюст подтвердил, что я агент Беларуси (и на 1000 рублей США!)», — заключила журналистка.

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